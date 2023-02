Equinor : Attribution d'un contrat majeur à Aibel

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir attribué un contrat majeur à Aibel portant sur les modifications de Hammerfest LNG dans le cadre du projet Snøhvit Future. Le contrat reste assujetti à une approbation gouvernementale.



Le contrat remporté par Aibel comprend l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation de deux nouveaux modules de traitement liés à la compression et à l'électrification à terre de l'usine de Melkøya.



'Aibel est l'un de nos principaux fournisseurs pour Hammerfest LNG depuis le démarrage en 2007. Ils connaissent bien l'usine [...] et j'attends donc d'eux qu'ils fassent du bon travail, en toute sécurité. Ce contrat aura des effets d'entraînement majeurs au niveau local, régional et national ', a déclaré Mette H. Ottøy, directrice des achats d'Equinor.



Aibel procédera également à d'autres mises à niveau des systèmes existants à Hammerfest LNG afin de rendre l'usine plus résistante pour une durée de vie prolongée jusqu'en 2050.





