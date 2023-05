Equinor : Attribue un important contrat à TechnipFMC

(CercleFinance.com) - TechnipFMC a annoncé hier avoir remporté un important contrat (une catégorie qui désigne les contrats dans le montant est compris entre 75 et 250 M$) auprès d'Equinor pour lui fournir des services d'intervention sur puits de lumière sans colonne montante (RLWI) sur le plateau continental norvégien.



Le contrat de deux ans court de 2024 à 2025, avec des options de prolongation pour chacune des trois années suivantes.



La méthode RLWI permet des interventions sur puits à partir d'un navire monocoque, éliminant ainsi le besoin d'une colonne montante et de la plate-forme requise pour connecter la colonne montante au puits sous-marin.



'Au lieu de cela, des systèmes de contrôle de puits télécommandés sont utilisés pour faciliter les opérations sur le fond marin. Cela réduit les coûts et la complexité, augmente l'efficacité et accélère le délai pour une production accrue', précise TechnipFMC.



