Equinor : Attribue un contrat de forage pour environ 235 ME

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir attribué à la plateforme de forage Transocean Spitsbergen un programme de forage de neuf puits - assorti d'une option sur deux puits supplémentaires - sur les licences d'Haltenbanken West et Halten East, pour un montant de contrat estimé à environ 2,4 milliards de NOK (couronnes norvégiennes) options comprises, soit près de 235 ME.



La campagne de forage devrait débuter à l'automne 2023 avec trois puits de production sur Haltenbanken West, situé dans la zone 'Kristin South' en mer de Norvège. Le forage de six puits de production à Halten East (situé dans le champ d'Åsgard en mer de Norvège) est prévu dans un second temps.



Les forages optionnels concernent deux puits à 'Kristin South'.



Selon Equinor, l'ensemble du programme de forage, y compris les options, est estimé à un peu moins de deux ans.





