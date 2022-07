Equinor : Attribue un contrat de forage à Valaris au Brésil

(CercleFinance.com) - Au nom de ses partenaires de licence dans le projet Bacalhau, Equinor Brazil a attribué un contrat de forage de 540 jours à Valaris, spécialiste britannique de l'extraction pétrolière en milieu offshore, représenté par Ensco UK Drilling et Ensco do Brasil Petróleo e Gás.



Dans le cadre de ce contrat dévant débuter en 2023, Valaris mobilisera le DS-17, un navire de forage capable d'opérer à plus de 3600 mètres de profondeur. Il s'agira de forer un puits d'appréciation, de boucher un ancien puits d'exploration et d'effectuer des forages supplémentaires via un véhicule télécommandé (ROV). Le forage sous pression géré (MPD), l'exploitation du tubage, le traitement des boues et la manutention des déblais sont aussi inclus dans le contrat précise Equinor.



' Le Brésil est un pays stratégique pour Equinor et Bacalhau est l'un de nos projets phares à l'international. Nous sommes heureux de conclure un accord avec Valaris et impatients de travailler avec l'un des plus grands entrepreneurs de forage au monde ', a déclaré Geir Tungesvik, vice-président exécutif en charge des projets, du forage et de l'approvisionnement chez Equinor.



Veronica Rezende Coelho, responsable Brésil chez Equinor ajoute qu'une seconde plateforme à Bacalhau étendra les capacités de forage d'Equinor au Brésil et témoignera de l'engagement de la société à créer de la valeur dans le pays, dans une perspective de présence à long terme.



Pour rappel, le projet Bacalhau associe plusieurs partenaires à savoir Equinor 40 % (opérateur), ExxonMobil 40 %, Petrogal Brasil 20 % et Pré-sal Petróleo SA (gestionnaire de l'accord de partage de production, non investisseur).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.