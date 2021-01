Equinor : Attribue deux contrats de services d'intervention

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir attribué deux contrats-cadres à Altus Intervention AS et Archer Integrated Services AS portant sur la fourniture de services dans le cadre d'interventions dans les puits des plateforme fixes d'Equinor.



Attribués pour une période fixe d'environ cinq ans à compter de mai 2021, ces contrats sont assortis de trois options de prolongation de deux ans. Leur valeur totale est estimée à près d'un milliard de NOK par an.



L'objectif principal de la mise en place du contrat est d'encourager des opérations d'intervention sûres et efficaces, indique Equinor.



L'entreprise précise par ailleurs que l'accent a été mis sur les nouvelles technologies et des solutions numériques, sur l'élaboration de plans de réduction des émissions, la réduction des coûts opérationnels et la possibilité d'opérations à distance en déplaçant le personnel des sites offshore vers les sites terrestres.





