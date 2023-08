Equinor : Attribue deux contrats de forage à COSL pour 369 M$

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir attribué deux contrats de forage à COSL Offshore Management AS, pour une valeur totale de 369 millions de dollars.



Dans le cadre de ce contrat, deux plateformes appartenant à COSL Offshore Management, soit les plateformes COSLPromoter et COSLInnovator, vont être utilisées sur le plateau continental norvégien.



COSLPromoter était déjà sous contrat avec Equinor mais débutera le nouveau contrat au premier trimestre 2025. Le contrat ferme est d'un an, avec des options pour quatre années supplémentaires.



De son côté, le contrat pour COSLInnovator porte sur une période de deux ans à compter du deuxième trimestre 2025, avec des options pour trois années supplémentaires.



Le contrat contrat comprend l'exploitation du tubage, le véhicule télécommandé (ROV), la gestion des déchets offshore et la maintenance de l'unité de ciment. Les frais de mobilisation et de démobilisation sont également inclus.



' Nous prévoyons de forer de nombreux puits de production et d'exploration dans les années à venir. Nous sommes heureux de disposer d'une capacité de forage qui nous permettra de réaliser nos hautes ambitions', a commenté Mette H. Ottøy, directrice des achats.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.