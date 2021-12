Equinor : Achète les licences de production de Spirit Energy

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir conclu un accord afin d'acquérir pour 50 millions de dollars l'ensemble des licences de production de Spirit Energy concernant le gisement de Statfjord, l'un des plus grands de mer du Nord.



Statfjord s'étire à travers les plateaux continentaux norvégien et britannique et dispose de trois plateformes de production intégrée. Toutes les licences sont exploitées par Equinor.



Outre les 50 millions de dollars de contrepartie, les deux parties ont prévu un paiement additionnel conditionné au prix des matières premières pour la période allant d'octobre 2021 à décembre 2022.



'Nous avons toujours de grandes attentes pour Statfjord et avons récemment lancé un plan visant à prolonger la durée de vie du champ jusqu'en 2040 ', a expliqué Camilla Salthe, vice-présidente senior des actifs en fin de vie chez Equinor (Field Life eXtension, FLX).



