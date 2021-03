Equinor : Accords pour l'acquisition de données sismiques 4D

(CercleFinance.com) - Equinor a signé des accords-cadres d'une valeur d'environ 700 millions de NOK avec PGS et Shearwater GeoServices pour l'acquisition de données sismiques 4D sur le plateau continental norvégien (NCS) pour une période de deux ans ferme à compter de 2021.



Ces données sont obtenues à partir de navires sismiques disposant d'une technologie de remorquage de banderoles permettant de collecter des données de haute qualité.



'La sismique 4D nous donne de meilleures données pour cartographier les ressources pétrolières et gazières restantes au fur et à mesure de la production des réservoirs. Ces contrats nous aideront à optimiser le drainage du réservoir et à placer de nouveaux puits, et ainsi réaliser notre ambition de récupérer 60% du pétrole et 85% du gaz sur le NCS ', déclare Charlotte Bøe Tjølsen, vice-présidente des opérations de technologie pétrolière à Equinor.



