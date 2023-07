Equinor : Accord pour l'acquisition de Rio Energy au Brésil

(CercleFinance.com) - Equinor annonce la signature d'un accord avec Denham Capital pour acquérir Rio Energy, une entreprise présentée comme ' leader dans le domaine des énergies renouvelables onshore au Brésil '.



Si Denham Capital conservera certains actifs, l'acquisition permettra à Equinor de renforcer sa position de grande entreprise énergétique sur le marché brésilien.



' Grâce à Rio Energy, Equinor occupera une position de leader dans l'industrie brésilienne des énergies renouvelables qui connaît une croissance rapide. Cela va accélérer la production et les flux de trésorerie, nous offrir une solide plateforme de croissance et va ajouter des capacités et un pipeline de projets attrayant ', déclare Pål Eitrheim, vice-président exécutif d'Equinor pour les énergies renouvelables.





