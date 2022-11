Equinor : Accord de coopération avec Centrica au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir signé un accord de coopération avec Centrica afin d'explorer le développement d'un centre de production d'hydrogène à faible émission de carbone à Easington, dans l'East Yorkshire (Royaume-Uni).



Le gouvernement britannique a récemment doublé son ambition de production d'hydrogène pour 2030 à une capacité de 10 GW, dont au moins la moitié provient d'hydrogène ' vert ' électrolytique.



Equinor a l'ambition d'atteindre près d'un cinquième de cet objectif national en générant 1,8 GW de production d'hydrogène dans la région de Humber d'ici 2028, en commençant par son projet phare H2H Saltend.



Centrica et Equinor s'attendent à ce que la conversion du terminal d'Easington puisse produire 1 GW supplémentaire de production d'hydrogène à faible teneur en carbone couplée à la demande d'environ 200 MW des acheteurs.



