Equinor : Accord de collaboration bas carbone avec Rosneft

(CercleFinance.com) - Le groupe pétrolier norvégien a annoncé mercredi la signature d'un accord de collaboration avec la compagnie russe Rosneft portant sur la gestion de leurs émissions de carbone.



Aux termes de la coopération, les deux partenaires ont prévu d'explorer un certain nombre de projets en vue de réduire leur recours au torchage, de baisser leur émissions de méthane, d'améliorer leur efficacité énergétique et de mieux mesurer les émissions de gaz à effet.



Equinor et Rosneft comptent en particulier se focaliser sur l'utilisation des énergies renouvelables, le développement de la filière de capture et de stockage du CO2 ainsi que sur les technologies liées à l'hydrogène.



Le périmètre de la collaboration se bornera pour l'instant à leurs projets communs dans l'amont en Russie.



