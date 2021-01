Equinor : Accord avec Shell sur un bloc offshore argentin

(CercleFinance.com) - Equinor et YPF ont conclu aujourd'hui un accord avec Shell pour réduire leur participation dans le bloc CAN 100 - situé dans le nord du bassin argentin, au large de l'Argentine.



Actuellement, Equinor et YPF détiennent chacun 50% du capital de la licence. Après la transaction, ils en détiendront chacun 35%, Shell détenant les 30% restants du bloc.



Le bloc CAN 100 couvre une superficie de 15 000 km2 et est le plus grand bloc du nord du bassin argentin.



