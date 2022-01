Equinor : A signé un contrat avec TechnipFMC

(CercleFinance.com) - TechnipFMC a remporté un contrat d'ingénierie, de fourniture, de construction et d'installation pour le développement du champ Smørbukk Nord d'Equinor.



Le contrat comprend un système de production sous-marin à haute pression et haute température et les équipements associés pour un raccordement dans le champ Åsgard sur le plateau continental norvégien.



L'installation sera réalisée avec le navire hybride à batterie de TechnipFMC, qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à une consommation de carburant réduite.



