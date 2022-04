Equinor : A présenté son plan de transition énergétique

(CercleFinance.com) - Equinor a présenté aujourd'hui son premier plan de transition énergétique, plan qui sera soumis au vote consultatif des actionnaires lors de l'Assemblée Générale du 11 mai.



Le plan donne un aperçu de la manière dont l'entreprise progresse vers son ambition zéro net 2050 par le biais d'actions à court terme et d'ambitions à moyen terme.



Equinor propose notamment de modifier sa clause d'objet, qui se concentre actuellement uniquement sur le pétrole. La nouvelle formulation introduira le terme 'énergie', ce qui est conforme à la stratégie actuelle et à l'ambition de l'entreprise de fournir une énergie à émissions réduites, voire nulles.



En février, Equinor avait annoncé viser une réduction de ses émissions nettes sur les scope 1 et 2 à l'échelle du groupe de 50% d'ici 2030 et annonce vouloir atteindre 90% de cet objectif à travers des réductions d'émissions nettes, en cohérence avec les objectifs de l'Accord de Paris et une trajectoire visant à limiter le réchauffement à 1,5 degré.



