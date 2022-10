Equinor : A payé 8,9 milliards de dollars d'impôts en 2021

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de son rapport portant sur la contribution fiscale de l'entreprise, Equinor annonce avoir payé un total de 8,9 milliards de dollars d'impôts en 2021 - dont 8,3 milliards payés en Norvège.



'Payer la bonne taxe là où la valeur est créée est un élément important de notre engagement. Nous avons réalisé de solides bénéfices pour 2021 et sommes donc en mesure de contribuer à la société avec des paiements d'impôts plus importants', explique en substance le directeur financier Torgrim Reitan.



Le groupe a également payé 2,9 milliards de dollars en paiements de redevances auprès d'autorités locales ou nationales, incluant notamment des droits d'accueil (host entitlement).



Equinor souligne que ses impôts pour 2021 ont été 'considérablement plus élevés' qu'en 2020 , une année touchée par la pandémie mondiale.



Pour rappel, en 2020, Equinor avait payé 3,1 milliards de dollars d'impôts sur les sociétés et 1,4 milliard de dollars de paiements de redevances.





