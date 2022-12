Equinor : 5 ans d'exploitation pour Hywind Scotland

(CercleFinance.com) - Equinor fête ses 5 ans d'exploitation dans le premier parc éolien flottant au monde.



' Hywind Scotland, situé au large des côtes de Peterhead, en Écosse, est le premier parc éolien offshore flottant au monde et le parc éolien offshore le plus performant au monde, atteignant un facteur de capacité de 54% au cours de ses cinq années d'exploitation ' indique le groupe.



Avec une capacité de 30 MW générée par 5 turbines, Hywind Scotland utilise le concept de sous-structure flottante Hywind. Le parc éolien génère suffisamment d'électricité pour alimenter l'équivalent de 34 000 foyers britanniques.



