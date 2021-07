Enogia : Succès de son introduction en Bourse

(CercleFinance.com) - Enogia, expert en micro-turbomachines au service de la transition énergétique, a annoncé le succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris.



La demande globale s'est élevée à 1 113 377 titres, soit une sursouscription globale de 117% par rapport à l'offre de base.



La demande totale au prix de l'offre s'est ainsi élevée à 12,9 ME, dont 9,4 ME demandés dans le cadre du Placement Global et 3,5 ME dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert.



Le Conseil d'administration d' Enogia a fixé le prix définitif de l'action à 11,60 E, soit le milieu de la fourchette indicative de prix.



En cas d'exercice intégral de la Clause de Surallocation, la part du public au capital serait portée à 23,5% (20,7% à l'issue de l'offre de base).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.