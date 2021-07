Enogia : Le titre en hausse pour son premier jour de Bourse

(CercleFinance.com) - Le concepteur marseillais de micro-turbomachines Enogia s'inscrit en hausse mercredi pour ses débuts sur Euronext Growth Paris.



Après avoir ouvert en hausse de 19%, l'action - dont le prix d'introduction avait été fixé à 11,6 euros - gagnait 5% en milieu d'après-midi.



Enogia, la 34ème 'cleantech' à s'introduire cette année sur Euronext, a levé 11,1 millions d'euros grâce à son entrée en Bourse, qui la valorise à près de 45 millions d'euros.



Enogia fabrique des équipements compacts et légers pour la production d'électricité propre, avec un accent particulier sur la chaleur en électricité (ORC) et l'hydrogène, pour lequel l'entreprise commercialise un composant clé de la pile à combustible: les compresseurs d'alimentation en air.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.