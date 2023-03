Enel : Un résultat net ordinaire à 5,3 milliards d'euros

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Enel a annoncé hier, ses résultats 2022 et présente un chiffre d'affaires de 140 517 millions d'euros, en hausse de + 63,9 % par rapport à 2021 (85 719 millions d'euros de CA).



' La publication des chiffres définitifs de 2022 a permis de démontrer la capacité du groupe à redresser sa trajectoire financière en ligne avec ses attentes. Les performances opérationnelles ordinaires sont ressorties au-dessus des guidances ' a souligné Oddo.



L'EBITDA ordinaire ressort à 19,7 milliards d'euros (+2,5%) et le résultat net ordinaire à 5,4 milliards d'euros. Le résultat net du Groupe atteint 1 682 millions d'euros (3 189 ME en 2021, -47,3%)



L'augmentation est attribuable ' à la combinaison des activités de production et de commerce thermiques, d'Enel Green Power, des marchés d'utilisateurs finaux et d'Enel X, ainsi que de la performance positive d'Enel Grids ', précise la société.



L'EBITDA est à 19 918 millions d'euros (contre 17 2331 millions d'euros en 2021, +15,6 %), l'EBIT s'affiche à 11 193 millions d'euros (7 5511 millions d'euros en 2021, +48,2%)



La variation reflète principalement ' la performance positive des opérations et les ajustements de valeur moins élevés enregistrés au cours de l'année par rapport à 2021, qui n'ont été que partiellement compensés par des amortissements plus élevés ', souligne Enel.



Les dépenses d'investissement ont été de 14 347 millions d'euros (12 997 ME en 2021, +10,4 %).



' Sur la base de ces résultats, nous offrons à nos actionnaires un dividende de 0,40 euro par action, en augmentation par rapport à l'an dernier ', a précisé Francesco Starace, directeur général d'Enel.



