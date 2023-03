Enel : S'unit à Midac pour recycler les batteries au lithium

(CercleFinance.com) - Enel X et MIDAC annoncent aujourd'hui unir leurs forces pour développer une chaîne d'approvisionnement durable en batteries au lithium en Italie.



Les deux sociétés s'engagent dans des activités de R&D pour construire la première grande usine de recyclage du pays pour les batteries au lithium utilisées dans les véhicules électriques, les systèmes industriels et les systèmes stationnaires.



Cette initiative, mise en oeuvre en partenariat avec d'autres entreprises et instituts de recherche, s'inscrit dans le cadre du projet européen IPCEI sur les batteries.



L'objectif est de contribuer au développement d'une chaîne d'approvisionnement européenne en batteries au lithium qui soit à la fois durable et fondée sur une approche circulaire. On estime qu'en Europe, environ 200 000 tonnes de piles au lithium devront être recyclées d'ici 2030.



' Grâce à ce projet, nous serons en mesure d'ouvrir de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités de croissance pour les entreprises, ce qui permettra à l'Europe de devenir plus indépendante en ce qui concerne l'approvisionnement en matières premières ', souligne Francesco Venturini, directeur général d'Enel X.



