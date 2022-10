Enel : Obtient un financement pour un projet d'hydrogène vert

(CercleFinance.com) - Deux projets des multinationales italiennes Enel Green Power et Eni visant à développer l'hydrogène vert vont recevoir un financement public approuvé par la Commission européenne dans le cadre de l'IPCEI Hy2Use.



Préparé et notifié par 13 États membres de l'UE, ce projet d'intérêt commun allouera jusqu'à 5,2 milliards d'euros pour soutenir la recherche et l'innovation, la première application industrielle et la construction des infrastructures liées à la chaîne de valeur de l'hydrogène.



South Italy Green Hydrogen, l'entreprise commune créée par les deux sociétés pour faire avancer le développement des projets, sera le bénéficiaire du financement accordé.



L'un des projets doit être mis en oeuvre dans la bio-raffinerie de Gela, en Sicile, où un électrolyseur de 20 MW sera installé.



L'autre se situera près de la raffinerie d'Eni à Tarente, dans la région des Pouilles, où un électrolyseur de 10 MW sera installé.





