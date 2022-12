Enel : Lance un réseau de recharge électrique avec Volkswagen

(CercleFinance.com) - Enel X Way et Volkswagen ont annoncé le lancement d'Ewiva pour construire le plus grand réseau de recharge électrique haute puissance d'Italie.



Cette société permettra d'accélérer l'adoption de la mobilité électrique en Italie en favorisant le déploiement d'un réseau de recharge haute puissance (HPC) fiable dans tout le pays.



Les deux groupes ont annoncé hier l'ouverture de la première station de recharge premium d'Ewiva à Rome.



' Cette coentreprise représente une nouvelle étape dans l'effort continu d'Enel X Way et du groupe Enel pour répandre la mobilité électrique dans toute l'Italie en accélérant le développement d'un réseau de recharge haute puissance de pointe, qui contribuera à faire des véhicules électriques le premier choix des conducteurs ', a déclaré Elisabetta Ripa, DG d'Enel X Way.



