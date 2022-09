Enel : Lance la troisième édition de PlayEnergy

(CercleFinance.com) - Enel lance, en partenariat avec Campus Party, la 3è édition numérique de PlayEnergy. L'initiative vise à rapprocher les étudiants de 14 à 20 ans du monde de l'énergie et de son utilisation consciente et responsable.



L'édition de cette année se concentre sur l'électrification, invitant les participants à découvrir comment l'électrification à partir de sources renouvelables peut aider à lutter contre le changement climatique, et comment ils peuvent eux-mêmes contribuer activement à un avenir plus durable et plus lumineux.



L'édition 2022 a débuté le 5 septembre et se poursuivra jusqu'au 5 mars 2023, impliquant des étudiants de sept pays : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Grèce, Italie et Pérou.



Les participants sont invités à proposer des projets qui traitent de l'électrification à partir de sources renouvelables.



Avec plus de 130 éditions dans le monde, la Campus Party est la plus grande expérience internationale basée sur l'innovation et la créativité. Elle est le point de référence des nouvelles générations sur les questions d'avenir et l'utilisation consciente de la technologie pour changer le monde.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.