Enel : L'achat de Gridspertise avec CVC validé par l'UE

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle en commun de la société Gridspertise, par Enel et CVC Capital Partners SICAV-FIS.



Gridspertise, actuellement contrôlée exclusivement par Enel, fournit des équipements pour les réseaux intelligents à des opérateurs et des utilisateurs de réseau.



Enel est un groupe énergétique actif dans les secteurs de la production, la commercialisation, la distribution et la fourniture d'électricité et de gaz naturel.

CVC gère des fonds et des plateformes d'investissement.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de l'absence de chevauchements, ainsi que des liens verticaux limités, entre les activités de Gridspertise et de CVC.



