Enel : En forte hausse après une analyse positive

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée avec un gain proche des 2% après l'analyse de Crédit Suisse sur la valeur. La Commission européennes va présenter ses mesures spécifiques pour stimuler la transition énergétique dans les prochains jours et semaines indique le bureau d'analyses.



Crédit Suisse estime qu'Enel peut jouer un rôle de leader dans le processus. Le bureau d'analyses augmente son objectif de cours à 7,8 E (contre 7,4 E) et confirme son conseil à l'achat sur la valeur. ' Enel se négocie actuellement avec une décote par rapport au secteur '.



' Nous pensons qu'Enel est le mieux placé pour diriger la transition énergétique de l'Europe, pour trois raisons: son ampleur, étant le premier service public européen en termes de capacité renouvelable installée (43 GW dans le monde) et de nouvelles installations (14 GW en 2020-22), la flexibilité de son pipeline, avec 20 GW de projets disponibles à construire en 2020-22 et le niveau de son bilan et sa bonne liquidité (25 MdE disponibles pour 6 MdE d'échéances 2020-2021) indique Crédit Suisse.



