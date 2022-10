Enel : Émet pour 4 Mds$ d'obligations vertes

(CercleFinance.com) - Enel, par l'intermédiaire de ses filiales, annonce avoir lancé hier des obligations liées au développement durable pour un montant total de 4,0 milliards de dollars américains, soit environ 4,1 milliards d'euros, destinées aux investisseurs institutionnels des marchés américains et internationaux.



Les obligations seront émises séparément en différentes tranches et seront garanties par Enel.



Les obligations sont liées à la réalisation de l'objectif de durabilité d'Enel relatif à la réduction des émissions directes de gaz à effet de serre, contribuant à l'Objectif de développement durable des Nations unies et conformément au cadre de financement du Groupe.



La transaction est liée à une trajectoire vers une décarbonisation complète, la tranche de 30 ans étant liée à l'objectif du groupe Enel d'atteindre zéro émission directe de gaz à effet de serre d'ici 2040 pour la production d'électricité et de chaleur.



Alberto De Paoli, directeur financier d'Enel, a déclaré : ' Les nouvelles émissions ont été presque quatre fois sursouscrites, avec des ordres totaux d'environ 14,3 milliards de dollars US permettant au Groupe de continuer à diversifier sa base d'investisseurs.'



Le produit des émissions devrait être utilisé pour financer les besoins de financement ordinaires du Groupe, y compris le refinancement de l'endettement en cours.



