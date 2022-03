Enel : Dans le vert, un broker ajuste son conseil

(CercleFinance.com) - Enel gagne près de 1,5% à Paris, alors que ce matin Jefferies a relevé son conseil sur le titre, passant de 'conserver' à 'achat' malgré un objectif de cours abaissé de 7,20 à 7 euros, dans une note sur les valeurs européennes de l'énergie, secteur pour lequel il voit un 'remaniement du rapport risque-rendement'.



'Le conflit russo-ukrainien actuel a créé un moment potentiellement décisif pour l'énergie en Europe. Le rendement potentiel d'énormes opportunités d'investissements doit être équilibré par rapport à l'exposition au gaz russe et au risque réglementaire', estime le broker.



Dans ce contexte, Enel rejoint RWE en tant que valeur d'achat privilégiée, tandis qu'Iberdrola et SSE restent des achats de conviction à plus faible risque, et que Jefferies juge le rapport risque-rendement raisonnablement évalué à la fois pour Ørsted et Drax aux niveaux actuels.



