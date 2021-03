Enel : Dans le vert après ses résultats annuels

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Enel gagne près de 2% à Milan, au lendemain de la publication par l'électricien, au titre de 2020, d'un résultat net en hausse de 20% à 2,6 milliards d'euros et d'un EBITDA ordinaire stable à 17,9 milliards, pour des revenus en baisse de 19% à 65 milliards.



'Notons que le dividende ressort à 0,358 euro par action, soit un niveau légèrement supérieur au dividende minimum donné par le groupe de 0,35 euro par action', souligne Oddo BHF qui l'attendait à 0,37 euros par action.



'Pour 2021, le management a tenu un discours rassurant, en dépit de la poursuite des perturbations sur les marchés des changes', ajoute le bureau d'études, qui maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 9,60 euros sur le titre.



