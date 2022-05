Enel : Dans le rouge, un broker abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Enel cède près de 2% à Milan pénalisé par une analyse de Barclays qui confirme sa recommandation 'surpondérer' sur le titre mais abaisse son objectif de cours abaissé de 4% à 9,2 euros, dans le sillage d'une réduction de ses estimations de BPA de 1,5% en moyenne pour le groupe énergétique italien.



'Nous pensons que notre scénario de 'prix des matières premières plus élevés pendant plus longtemps' se traduira par le fait que le BFR d'Enel restera élevé', estime le broker, qui a en outre accru ses prévisions de dette nette dans une mise à jour de son modèle.



