Enel : Confirme ses objectifs financiers sur 2023

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 47 095 millions d'euros au 1er semestre 2023, en repli de 28,2% par rapport aux 65 630 millions d'euros du premier semestre 2022.



' Cette variation reflète principalement la baisse des prix de vente des produits de base sur les marchés des utilisateurs finaux, dans un scénario énergétique caractérisé par une plus grande stabilité des prix qu'au premier semestre de 2022 ' indique le groupe.



L'EBITDA ordinaire s'inscrit à 10 739 millions d'euros, en hausse de 29,4% (8 298 millions d'euros au premier semestre 2022). Le résultat net ordinaire du Groupe ressort à 3 279 millions d'euros en hausse de +52% (2 157 millions d'euros au premier semestre 2022).



Le groupe confirme ses objectifs financiers. Il s'attend à un EBITDA ordinaire compris entre 20,4 et 21,0 milliards d'euros, un résultat net ordinaire compris entre 6,1 et 6,3 milliards d'euros et un dividende global de 0,43 euro par action en 2023. Par ailleurs, l'endettement financier net est confirmé entre 51 et 52 milliards d'euros à fin 2023.



