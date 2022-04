Enel : Avec Aon vont développer la télémédecine

(CercleFinance.com) - Enel X, la Fondation Policlinico Gemelli et Aon ont signé un accord pour promouvoir des programmes de soins de santé personnalisés et numériques par le biais de la plateforme e-well.



Grâce à ce partenariat, Enel X Italia, leader en Italie et dans le monde en matière de conseil en risques et en ressources humaines, de courtage d'assurance et de réassurance, pourra donner à son réseau d'entreprises l'accès au service Smart Axistance e-Well, un programme de gouvernance du bien-être en entreprise développé par Enel X et la Fondazione Policlinico Gemelli dans le but d'offrir des plans de santé personnalisés et numériques, intégrés à la visite médicale traditionnelle.



'Avec Smart Axistance e-Well, nous mettons notre capacité technologique au service de l'innovation sociale, en atteignant un double objectif: diffuser un nouveau modèle de bien-être basé sur le bien-être psychophysique des personnes et encourager le développement de la télémédecine, qui est fondamentale pour rendre les soins de santé abordables pour tous', commente Francesco Venturini, directeur d'Enel X.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.