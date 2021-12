Enel : Acquisition de 70% du capital de Mooney

(CercleFinance.com) - Enel et Intesa Sanpaolo ont signé un accord avec Schumann Investments, société contrôlée par le fonds international de capital-investissement CVC Capital Partners Fund VI, pour l'acquisition de 70% du capital de Mooney, une société fintech opérant dans la banque de proximité et les paiements.



Enel X achètera 50% du capital de Mooney, tandis que Banca 5, qui détient actuellement une participation de 30% dans Mooney, augmentera sa participation à 50%, plaçant la société de paiement sous le contrôle conjoint des deux parties.



' Cette acquisition représente une bonne opportunité de croissance pour nous dans le domaine de la fintech qui complète bien la nouvelle vision industrielle du groupe Enel, les paiements numériques étant de plus en plus utilisés sur les factures d'électricité ainsi que sur les services avancés, ' au-delà des matières premières ', tels que la mobilité électrique ' a déclaré Francesco Starace, directeur général d'Enel.



