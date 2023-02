Enel : Accord avec TIM pour de la production d'énergie verte

(CercleFinance.com) - Enel fait savoir que Enel X, entreprise du groupe dédiée à l'efficacité énergétique et aux services énergétiques innovants, a signé un accord avec TIM,entreprise italienne de télécommunications, afin d'installer un système photovoltaïque au central téléphonique 'La Figuretta' à Pise afin de produire de l'énergie verte et de réduire les émissions de CO2 dans le cadre de leurs plans de durabilité.



Avec une capacité installée de 1,3 MWc, le système sera géré pendant 12 ans par Enel X, y compris toutes les activités de surveillance et de maintenance nécessaires. On estime que plus de 1,63 GWh seront produits annuellement grâce à ce projet, avec des économies d'environ 740 000 kg de CO2 chaque année, indique Enel.



A terme, la collaboration entre les deux sociétés pourrait être étendue à d'autres sites industriels que TIM envisage de développer, en utilisant la vaste gamme de solutions techniques d'Enel X pour améliorer l'efficacité énergétique et la durabilité.



