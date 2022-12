Enel : A signé un crédit renouvelable de 12 MdsE

(CercleFinance.com) - Enel et un pool d'institutions financières composé de Banco BPM, BPER Banca, Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo et UniCredit ont signé vendredi une facilité de crédit renouvelable de 12 milliards d'euros pour financer les exigences de garantie des activités de négociation d'Enel et d'Enel Global Trading sur les marchés de l'énergie.



La facilité de crédit, qui est garantie par l'agence italienne de crédit à l'exportation SACE jusqu'à concurrence de 70 % de son montant nominal et d'une durée d'environ 18 mois, a été finalisée conformément aux dispositions de la Commission européenne concernant le ' cadre temporaire de crise pour les aides d'État destinées à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine '.



' L'opération s'inscrit dans le cadre des mesures que la législation actuelle met à la disposition de toutes les entreprises basées en Italie qui répondent à des caractéristiques spécifiques, afin de faire face aux effets négatifs découlant de la crise russo-ukrainienne ' indique le groupe.



