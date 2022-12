Enel : A réalisé la vente d'Enel Goiás au Brésil

(CercleFinance.com) - Enel annonce que sa filiale Enel Brasil a finalisé la vente de la totalité de sa participation dans la société brésilienne de distribution d'électricité CELG Distribuição (Enel Goiás) à Equatorial Participações e Investimentos.



La clôture de la vente fait suite à l'approbation de la transaction par le conseil d'administration d'Enel Brasil et d'Enel Américas et l'autorisation du régulateur brésilien de l'électricité Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) et de l'autorité antitrust du pays Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).



Enel Brasil a finalisé la vente de la totalité de sa participation détenue dans Enel Goiás pour un montant d'environ 8,5 milliards de reais brésiliens (équivalent à environ 1,6 milliard de dollars américains).



Enel Goiás est un distributeur d'électricité brésilien situé dans l'État de Goiás avec 3,3 millions de clients dans 237 municipalités.



