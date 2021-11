Endesa : En retrait malgré des propos de broker

(CercleFinance.com) - Endesa cède près de 2% à Madrid au lendemain d'un gain de plus de 3% grâce à la présentation par le groupe énergétique de son stratégique 2022-24, présentation qu'Oddo et UBS -tous deux positifs sur le titre- saluent par des relèvements d'objectifs de cours.



Oddo souligne que cette mise à jour a confirmé des tendances sur les deux premières années en ligne avec ses attentes, mais fait ressortir une croissance significative des guidances à partir de 2023 et jusqu'en 2026 (révision moyenne BPA de +23%).



'Les objectifs présentés par la direction ont dépassé les prévisions du consensus et le marché a salué le plan solide', pointe de son côté UBS, ajoutant qu'Endesa 'a également amélioré ses perspectives 2030 sur des investissements de plus de 20% plus élevés'.



