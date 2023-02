Emerson : L'UE autorise l'acquisition par Blackstone

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement CE sur les concentrations, l'acquisition d'Emerald JV Holdings (Emerson) par Blackstone tous deux américains.



Emerson détient les activités autonomes d'Emerson Electric dans le domaine des technologies climatiques commerciales et résidentielles, qui comprennent un portefeuille de produits et de services dans les secteurs du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné l'absence de chevauchements horizontaux et de liens verticaux entre les activités des entreprises dans l'Espace économique européen.



