Electronic Arts : Légère perte sur le 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Electronic Arts a dévoilé mardi soir une perte nette de 12 millions de dollars au titre de son dernier trimestre 2022-23, soit quatre cents par action, à comparer à un BPA de 80 cents un an auparavant, pour des revenus en croissance de 2,7% à 1,87 milliard de dollars.



'Electronic Arts a réalisé un solide quatrième trimestre avec des réservations nettes record (grâce à la performance de la franchise EA Sports FIFA), en hausse de 11% d'une année sur l'autre', souligne le CEO de l'éditeur de jeux vidéo, Andrew Wilson.



Pour l'exercice qui commence, le groupe anticipe un BPA entre 3,30 et 3,81 dollars, ainsi que des revenus qui devraient se situer entre 7,3 et 7,7 milliards, à comparer à respectivement 2,88 dollars et 7,43 milliards sur l'ensemble de l'exercice 2022-23.



