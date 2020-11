Electronic Arts : Le titre chute après des résultats mitigés

(CercleFinance.com) - Electronic Arts a fait état jeudi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, mais aussi d'une chute de son chiffre d'affaires dit 'historique' sur le trimestre, une déception interprétée par les investisseurs comme une baisse de la demande.



Cotée sur le Nasdaq, l'action EA chutait de presque 10% au lendemain de cette publication, au sein d'un indice technologique orienté en légère baisse (-0,7%).



'Les résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2020/2021 s'avèrent mitigés puisque les 'net bookings' ressortent inférieurs au consensus d'environ 5%', constatent ce matin les analystes de Credit Suisse dans une note.



Ces 'net bookings' - qu'Electronics Arts définit comme son chiffre d'affaires amputé de certains revenus différés - ont en effet chuté à 910 millions de dollars sur le trimestre clos fin septembre, à comparer avec un chiffre de 1,3 milliard de dollars un an plus tôt.



'La baisse séquentielle de l'ordre de 35% est supérieure au ralentissement qui était envisagé par le consensus et par nos prévisions, ce qui s'explique par un moindre engagement de la part des utilisateurs en raison de la levée des mesures de confinement', explique-t-on du côté de Wedbush.



Le marché semble également déçu par l'absence de relèvement d'objectifs de la part du géant du jeu vidéo, qui s'est contenté de réaffirmer ses prévisions pour le troisième trimestre et l'exercice qui se clôturera en mars 2021.



