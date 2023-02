Electronic Arts : Le bénéfice net trimestriel a plus que tri

(CercleFinance.com) - Electronic Arts (EA) publie un chiffre d'affaires de 1,88 milliard de dollars au titre du 3e trimestre de son exercice 2023 (soit oct-nov-dec 2022), en hausse de 5% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le bénéfice net a plus que triplé, passant de 66 à 204 millions de dollars. Le BPA dilué ressort ainsi à 0,73$ contre 023$ un an plus tôt.



Pour l'ensemble de l'exercice fiscal 2023 (qui s'achèvera au 31 mars 2023), Electronic Arts table sur un chiffre d'affaires net compris entre 7,252 et 7,352 milliards de dollars et un bénéfice net compris entre 828 et 869 millions de dollars. EA anticipe un bénéfice dilué par action d'environ 2,97$ à 3,11 $.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.