Electronic Arts : Hausse du dividende avec les trimestriels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Electronic Arts a fait part mardi soir d'une augmentation de 12% de son dividende trimestriel par action, à 19 cents, dividende qui sera mis en paiement au mois de juin.



Sur les trois derniers mois de son exercice clos fin mars, l'éditeur de jeux vidéo indique avoir engrangé un BPA plus que triplé (+207%) à 80 cents, pour des revenus en croissance de près de 36% à un peu plus de 1,82 milliard de dollars.



'Nous avons réalisé un exercice 2021-22 record, avec des centaines de millions de joueurs à travers le monde qui ont rejoints nos jeux', souligne son CEO Andrew Wilson, qui attend aussi 'un exercice 2022-23 d'innovation et de croissance' pour le groupe.



