Electronic Arts : Des changements à la direction

(CercleFinance.com) - Electronic Arts a fait part mardi soir de changements au sein de son équipe de direction, avec notamment la nomination de Stuart Canfield comme nouveau directeur financier (CFO) à partir du 20 juin, succédant à Chris Suh qui a décidé de quitter ses fonctions.



L'éditeur de jeux vidéo a aussi annoncé le départ prochain de Chris Bruzzo, chief experience officer, ainsi que la nomination de Laura Miele comme présidente d'EA Entertainment, technology and central development, à partir du 20 juin.



A ce poste, elle supervisera le développement et la production de jeux et services clés au sein du portefeuille d'EA Entertainment, tout en continuant de diriger les services centraux de développement et de technologies du groupe.



