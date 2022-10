Electronic Arts : Collaboration de long terme avec Marvel

(CercleFinance.com) - L'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts a annoncé lundi qu'il allait collaborer avec les studios Marvel en vue de développer au moins trois nouveaux titres d'action et d'aventure pour consoles and PC.



Le groupe californien précise que chacun de ces titres s'articulera autour d'une histoire inédite inspirée de l'univers Marvel, dont un premier jeu consacré à 'Iron Man' et plus particulièrement à la personnalité de Tony Stark.



L'équipe en charge de ce projet sera emmenée par Olivier Proulx, qui a déjà fait ses preuves sur d'autres titres issus des super-héros Marvel, dont 'Guardians of the Galaxy'.



