Electronic Arts : BPA accru de 32% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Electronic Arts a dévoilé mardi soir un BPA de 1,47 dollar au titre des trois premiers mois de son exercice 2023-24, en augmentation de 32,4% en comparaison annuelle, pour des revenus en croissance de 8,9% à 1,92 milliard de dollars.



'L'exercice a commencé sur les chapeaux de roues, avec des commandes nettes en hausse de 21% sur un an, de nouvelles sorties, une croissance continue des services live, un engagement vigoureux et l'acquisition de nouveaux joueurs', selon le CFO Stuart Canfield.



Pour l'exercice en cours, l'éditeur de jeux vidéo -exploitant notamment les franchises EA Sports FIFA et Star Wars Jedi: Survivor- anticipe un BPA de l'ordre de 3,42 à 3,92 dollars, ainsi que des revenus d'environ 7,3 à 7,7 milliards.



