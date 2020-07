Electrolux : Va réaliser une perte plus faible que prévu

(CercleFinance.com) - Electrolux va réaliser une perte plus faible pour le deuxième trimestre que prévu, aidée par des réductions de coûts et une forte demande en juin. Les actions cotées à Stockholm sont en hausse de plus de 6% suite à cette annonce.



Le fabricant suédois d'appareils électroménagers - qui s'attendait à une perte 'importante' - a déclaré que sa perte d'exploitation est désormais estimée à environ 100 millions de couronnes suédoises (environ 9,5 millions d'euros).



Le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre est estimé à environ 23,5 milliards de couronnes (2,2 milliards d'euros), en baisse de 17% en organique.



Cependant, pour juin, la société a enregistré une croissance organique de ses ventes de 3% d'une année sur l'autre, a déclaré la direction.



Electrolux a ajouté que les mesures de baisse des coûts, y compris les congés pour les employés et la réduction des dépenses, ont entraîné une rentabilité plus favorable que prévu.



