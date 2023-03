Electrolux : Objectif de marge confirmé sur le moyen terme

(CercleFinance.com) - Electrolux a fait savoir lundi le maintient de son objectif d'une marge opérationnelle de plus de 6% à moyen terme, qu'il compte notamment atteindre via le redressement de ses performances en Amérique du Nord.



A l'occasion d'une journée d'investisseurs tenue aujourd'hui, le directeur général du fabricant suédois d'électroménager, Jonas Samuelson, a souligné que le redressement de la filiale nord-américaine restait une composante 'clé' de son plan stratégique.



A cet effet, le groupe a prévu de lancer un programme de réduction de coûts qui devrait générer des économies de quatre à cinq milliards de couronnes suédoises (360-450 millions d'euros) cette année, puis sept milliards de couronnes en 2024 (630 millions d'euros).



Electrolux s'attend à ce que ces initiatives permettent à ses activités en Amérique du Nord de générer un flux de trésorerie disponible (FCF) positif dès l'exercice 2023.



Au-delà d'une structure de coûts plus 'compétitive', le groupe dit également beaucoup miser sur la montée en gamme de son offre dans la région, par l'intermédiaire d'investissements dans des architectures de produits 'modulaires' et 'innovantes'.



Le titre prenait 2,2% dans l'après-midi à la Bourse de Stockholm, à comparer à une hausse de 0,9% de l'indice de ses valeurs vedettes, l'OMX C25.



