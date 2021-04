Electrolux : Nouvelle VP du développement durable

(CercleFinance.com) - Electrolux annonce qu'à compter du 1er mai, Vanessa Butani, actuelle responsable du développement durable pour l'Europe, deviendra vice-présidente du développement durable du groupe, en remplacement de Henrik Sundström, qui prend sa retraite.



Vanessa Butani dirigera le programme For the Better 2030, qui 'couvre toute la chaîne de valeur, depuis les opérations et les produits jusqu'à aider les consommateurs à vivre de manière plus durable tout en utilisant les produits Electrolux'.



Dans son rôle, elle sera membre de l'équipe de direction d'Electrolux Consumer Experience et rapportera à Ola Nilsson, chief experience officer. La recherche de son successeur à la tête du développement durable pour l'Europe débutera sous peu.



