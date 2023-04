Electrolux : Nouvelle gamme d'aspirateurs-balais

(CercleFinance.com) - Electrolux annonce avoir développé une nouvelle gamme d'aspirateurs-balais de six couleurs différentes, avec différentes formulations de plastique recyclé pour obtenir les couleurs sans peinture, de façon à aider à réduire l'impact environnemental.



L'appareil est en outre doté d'une puissance d'aspiration augmentée de 20%, d'un système de filtration étanche pour éliminer des particules, d'un silencieux pour la réduction du bruit et d'une durée de fonctionnement de la batterie en mode portable améliorée.



Cette gamme a été lancée en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique en 2022. Elle l'est cette année en Europe, sous différents noms des marques Electrolux et AEG, puis arrivera en Amérique latine plus tard en 2023.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.