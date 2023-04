Electrolux : Les progrès en Amérique du Nord dopent le titre

(CercleFinance.com) - Electrolux bondit de 10% vendredi à la Bourse de Stockholm après avoir fait état de progrès dans le redressement de ses activités en Amérique du Nord, l'actuelle priorité stratégique du fabricant suédois d'appareils électroménagers.



Le groupe a annoncé ce matin une perte opérationnelle de 256 millions de couronnes suédoises au titre de son premier trimestre, à comparer avec un profit de 1,5 milliard sur la même période de 2022.



Electrolux justifie cette perte par l'enregistrement d'une charge de 561 millions de couronnes liée à la fermeture de son site de production hongrois de Nyiregyhaza, prévue l'an prochain.



Hors éléments exceptionnels, son résultat opérationnel aurait atteint 305 millions de couronnes, contre 919 millions un an plus tôt.



Si le propriétaire des marques AEG et Frigidaire indique avoir pâti d'un repli de ses ventes en volumes sur les trois premiers mois de l'année, il note aussi que son programme de réduction de coûts et son plan de redressement en Amérique du Nord ont commencé à porter leurs fruits.



'C'est la marge opérationnelle de notre activité en Amérique du Nord qui a affecté notre capacité à atteindre nos objectifs financiers', a rappelé le directeur général Jonas Samuelson.



Si la branche nord-américaine a essuyé de nouvelles pertes au premier trimestre, ses performances se sont significativement améliorées, souligne Electrolux, qui attribue ses progrès à un positionnement davantage tourné vers le haut de gamme.



