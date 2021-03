Electrolux : Les bonus des dirigeants liés au climat

(CercleFinance.com) - Le fabricant d'électroménager suédois Electrolux a annoncé lundi qu'il avait décidé d'intégrer des objectifs climatiques dans le programme d'intéressement de long terme de ses cadres dirigeants.



Electrolux estime que l'ajout d'une composante liée à la réduction de l'emprunte climatique dans le versement des bonus proposés à ses 260 principaux dirigeants permettra de soutenir les initiatives en faveur du climat dans l'ensemble du groupe.



Dans son communiqué, le groupe industriel rappelle qu'il a réduit ses émissions de CO2 au niveau opérationnel de 70% depuis 2015.



Electrolux compte maintenant baisser ses émissions directes et associées à sa consommation énergétique (Scope 1 et 2) de 80% à horizon 2025 avant de les supprimer totalement d'ici à 2030.



